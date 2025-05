Recordhoeveelheid elektrisch afval ingezameld in 2024

ZOETERMEER (ANP) - In 2024 is een recordhoeveelheid van 239 miljoen kilo aan afgedankte elektrische apparaten ingezameld. Dat is 15 procent meer dan het vorige recordjaar, 2023, toen 209 miljoen kilo werd ingezameld, meldt Stichting OPEN. Deze stichting is namens producenten verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van gebruikte elektrische apparaten en is bij de consument bekend als Wecycle.

De vorig jaar ingezamelde hoeveelheid e-waste staat volgens Stichting OPEN gelijk aan het gewicht van 23 Eiffeltorens.

De groei komt doordat er meer inleverpunten zijn gekomen, nu meer dan 30.000. Ook in winkels wordt beter ingezameld. Het gaat onder meer om oude elektrische apparaten, lampen, batterijen en fietsaccu's. Verder belanden elektrische apparaten bij metaalrecyclingbedrijven vaker in de juiste afvalbak en minder bij het oud ijzer.