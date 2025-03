Buitenlandse Zaken werkt nog aan schadeloket rond NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt samen met Rijkswaterstaat nog aan de invulling van een loket waar ondernemers schade kunnen verhalen die ze hebben geleden door de NAVO-top eind juni. Het is nog niet bekend hoeveel geld er is om schadeclaims af te handelen.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener zei vrijdagochtend voor de ministerraad dat het "reëel is om schade te vergoeden voor de luchtvaart". Maar het loket is volgens de PVV-minister niet alleen voor KLM ingericht.

Een woordvoerster van Buitenlandse Zaken zegt dat bedrijven die denken dat ze schade hebben opgelopen door de NAVO-top in Den Haag op 24 en 25 juni zich kunnen melden bij het loket. Het meldingspunt is nu nog niet actief en hoe het er precies uit gaat zien, is ook nog niet bekend, stelt de woordvoerster.

Rond de NAVO-top worden meerdere vluchten geschrapt op Schiphol. Ook worden straten afgezet vanwege de wereldleiders die naar Den Haag worden gereden. Mogelijk lopen ondernemers zo klanten mis.