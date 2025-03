Herstelde Djokovic aast op titels in Indian Wells en Miami

INDIAN WELLS (ANP/RT) - Novak Djokovic zegt dat hij is hersteld van de hamstringblessure die hem tot opgave dwong in de halve finale van de Australian Open. De 37-jarige Serviër bevestigde dat hij voor het eerst sinds 2019 deelneemt aan zowel het toernooi van Indian Wells als dat van Miami.

In Indian Wells treft hij in de tweede ronde Botic van de Zandschulp, die zijn tegenstander Nick Kyrgios in de eerste ronde zag opgeven. Het is de tweede keer dat Van de Zandschulp tegenover de 24-voudig grandslamwinnaar staat. Die won de partij in 2022.

"De blessure ligt achter me, tenminste, hopelijk", zei Djokovic. "Ik heb geen klachten gehad voorafgaand aan het toernooi van Doha en na afloop voelde ik me ook goed, net als in de voorbereiding op Indian Wells."

'Juiste dingen gedaan'

Djokovic won het toernooi van Indian Wells vijf keer en kan met een eindzege de derde tennisser worden na Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) met honderd titels in het moderne proftennis. Ook heeft hij de 'dubbel' Indian Wells-Miami al vier keer eerder gewonnen.

"Ik speel de 'Sunshine Double' voor het eerst in zes jaar", zei Djokovic. "Ik heb niet goed gepresteerd in Indian Wells en Miami sinds 2016 of 2017. Ik word ook niet jonger, dat weet ik. Maar ik ben van plan ver te komen en heb denk ik de juiste dingen in de voorbereiding gedaan."