Records in zicht: prachtig lenteweer, maar na het weekend is het over met de pret

Het zonnige weer houdt voorlopig aan. Vandaag en in het weekend kunnen we volop van de zon genieten. In het zuiden loopt de temperatuur zelfs op tot 20 graden, wat bijzonder warm is voor begin maart.

De dag begint vandaag met een stralende zon en oplopende temperaturen. Tegen het einde van de ochtend is het rond de 10 graden in het noorden en 14 graden in Limburg. Op de Waddeneilanden blijft het wat frisser met ongeveer 8 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Met deze rustige omstandigheden is het heerlijk weer om eropuit te gaan.

In de middag blijft de zon volop schijnen en wordt het nog warmer. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. Op de Waddeneilanden blijft het kwik hangen rond de 10 graden. De wind waait nog steeds zwak tot matig uit het zuiden. In de zon voelt het zelfs bijna zomers aan.

Sterrenhemel

De avond en nacht verlopen helder, waardoor er veel sterren te zien zijn. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Langs de kust koelt het af naar 6 graden, terwijl het in het binnenland lokaal 1 graad kan worden, met hier en daar vorst aan de grond.

Ook zondag blijft het droog en zonnig, met temperaturen die opnieuw oplopen naar 18 graden in het noorden en plaatselijk 20 graden in het zuidoosten. De wind draait langzaam naar het oosten, maar blijft zwak tot matig.

Vanaf dinsdag kwakkelen

Na het weekend blijft het op maandag nog zacht met veel zon, maar vanaf dinsdag trekt er meer bewolking over en kan er een bui vallen. Later op de dag is er zelfs kans op korrelhagel. Op zondag wordt het nog 18 graden, maar vanaf woensdag daalt de temperatuur flink naar maximaal 7 graden. Ook de nachten worden kouder, met een grotere kans op nachtvorst.

Bron: RTL