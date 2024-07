Buitenlandse zenders uit de lucht door computerstoring

LONDEN (ANP) - Verschillende buitenlandse tv-zenders zijn vrijdagochtend getroffen door de wereldwijde computerstoring bij Microsoft. Onder meer het Britse Sky News was enige tijd uit de lucht. Ook in Australië kampen diverse tv-stations met problemen, meldt het Amerikaanse Deadline.

Het Britse Sky News kon enige tijd niet uitzenden via het reguliere tv-kanaal. Inmiddels is de zender "met minimale capaciteit" weer te volgen op televisie, meldt directeur David Rhodes van het bedrijf op X. De live-uitzending rond de storing was in tussentijd wel te volgen via de website van Sky News. Gedurende de storing was een tekst met excuses in beeld. In het Verenigd Koninkrijk is ook het kinderkanaal CBBC van de BBC uitgevallen.

In Australië meldden Sky News Australia, dat niet verbonden is met het Britse Sky News, ABC, SBS, Channel 7 en Channel 9 problemen. In de Verenigde Staten zouden de Paramount Global-kanalen MTV, VH1, CMT en Pop TV offline zijn.