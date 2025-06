Bulgaarse ouderen gered uit 'martelkamers' van illegale tehuizen

Politie en sociaal werkers in Bulgarije hebben 75 zwaar verwaarloosde bejaarden aangetroffen in twee illegale tehuizen. Mensen waren vastgebonden aan bedden, werden verdoofd en geslagen, meldt het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat spreekt van "martelkamers". Vijf mensen zijn aangehouden.

De kamers in de tehuizen in het dorpje Jagoda, in het midden van het land, hadden bedden zonder beddengoed en deuren en ramen waren vergrendeld. De bewoners, tussen 51 en 85 jaar oud, betaalden omgerekend ongeveer 500 euro per maand voor hun verblijf. Bij binnenkomst werden hun telefoons en papieren afgenomen en ze moesten toegang geven tot hun bankrekening. Ze hadden geen contact met de buitenwereld en kregen geen medische zorg. Achttien bewoners waren er zo slecht aan toe dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen.