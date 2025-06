Van Dam helpt hockeyers met twee treffers langs India

AMSTELVEEN (ANP) - De hockeyers van Oranje hebben in de Pro League een moeizame thuiszege geboekt op India. Thijs van Dam hielp de olympisch kampioen in Amstelveen met twee treffers aan pas de derde reguliere zege in deze Pro League-campagne. De winnende treffer viel drie minuten voor tijd.

India kwam vroeg in het tweede kwart op voorsprong via een benutte strafcorner van Harmanpreet Singh. Zeven minuten later maakte Van Dam gelijk. India riep de hulp in van de videoscheidsrechter om het gebruik van de bolle kant van de stick, maar na het bekijken van de beelden bleef de treffer staan. Grote kansen bleven vervolgens uit, tot de 2-1 van Van Dam.

De hockeyers spelen, in de voorbereiding op het EK van augustus, komende week nog vijf Pro League-wedstrijden in het Wagener Stadion in Amstelveen. Maandag is opnieuw India de tegenstander. Oranje won voor de derde keer in negen duels. Ook waren er vier zeges na shoot-outs.