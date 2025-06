Gauff pakt ten koste van Sabalenka titel op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisster Coco Gauff heeft voor het eerst Roland Garros gewonnen. De 21-jarige Amerikaanse versloeg de zes jaar oudere Aryna Sabalenka in drie sets. De Belarussische nummer 1 van de wereld stond voor het eerst in de finale op het grandslamtoernooi van Parijs. De setstanden waren 6-7 (5) 6-2 en 6-4.

Beide speelsters hadden op het Court Philippe-Chatrier moeite hun opslaggames te winnen. Het werd daarom een rommelig maar boeiend gevecht waarin Gauff naarmate de wedstrijd vorderde het betere van het spel had. Voor de Amerikaanse, als tweede geplaatst, was het al de tweede keer dat ze op Roland Garros in de finale stond. In 2022 verloor ze van de Poolse Iga Swiatek, die het toernooi ook de twee jaar erna won.