Bulgaarse president komt niet naar NAVO-top om Oekraïne-standpunt

SOFIA (ANP/DPA) - De Bulgaarse president Rumen Radev komt niet naar de NAVO-top in de Verenigde Staten komende maand. Volgens zijn kantoor is Radev het niet eens met het standpunt van de militaire alliantie over Oekraïne.

Radev stelt zich vaak pro-Russisch op, maar de regering gaat wel mee met de pro-Oekraïense lijn van de NAVO. De regering tekende woensdag een document waarmee het instemde met de positie van de NAVO.

Radev weigert nu om de Bulgaarse delegatie te leiden, wat normaal gesproken wel zijn taak zou zijn bij zo'n top. Het kantoor van de president benadrukt dat hij zich aan het begin van de oorlog in Oekraïne wel heeft uitgesproken tegen de Russische agressie. Inmiddels vindt Radev dat de oorlog moet worden beëindigd met onderhandelingen. Daar is Oekraïne fel op tegen, omdat het land dan grondgebied zou moeten inleveren aan de Russen.

De NAVO-top wordt op 9, 10 en 11 juli gehouden in Washington.