Groningers moeten langer wachten op onderzoek naar woning

GRONINGEN (ANP) - Zo'n 1280 Groningse huishoudens in het gaswinningsgebied moeten langer wachten tot ze meer weten over de veiligheid van hun huis. Dat meldt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die zich bezighoudt met het versterken van panden die mogelijk niet bestand zijn tegen de aardbevingen die door de jarenlange gaswinning worden veroorzaakt.

Wanneer deze mensen wel duidelijkheid krijgen, is volgens een woordvoerder van de NCG nog niet bekend. "We doen er alles aan om deze eigenaren zo snel mogelijk duidelijkheid te geven", zegt ze.

Het was de bedoeling dat de eigenaren van zo'n 5500 huizen voor 1 juli zouden horen of de woning moet worden versterkt, maar die deadline wordt opnieuw niet gehaald. Bewoners kregen eerder nog te horen dat ze al eind 2023 zouden weten hoe het zit met de veiligheid.

4200 woningen beoordeeld

Volgens de NCG komt de vertraging onder meer doordat er bij een aantal adressen voor een ander ingenieursbureau is gekozen. Ook zijn sommige adressen later dan gepland aangemeld bij een ingenieursbureau. Er zijn volgens de Nationaal Coördinator ook adressen waarvan vooraf al duidelijk was dat de deadline van 1 juli niet gehaald zou worden, omdat het gaat om complexe gevallen of omdat de eigenaar niet wil meewerken.

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) schrijft aan de Tweede Kamer dat de NCG dit jaar 4200 woningen heeft beoordeeld. "De bewoners van deze adressen worden hierover deze week individueel geïnformeerd via een bewonersbegeleider of via een brief van de NCG", aldus Vijlbrief.