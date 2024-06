Coureurs Sainz en Leclerc praten ruzie uit bij Ferrari

SPIELBERG (ANP) - Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben hun ruzie bijgelegd. Dat zei Leclerc tegen de media op het circuit van Spielberg, waar dit weekeinde de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1 wordt verreden. De twee kregen woorden na de race afgelopen zondag in Spanje, toen Leclerc boos was op Sainz. De Spanjaard beschadigde de auto van Leclerc bij een inhaalactie.

Leclerc ging na afloop verhaal halen bij Sainz, die bezig is aan zijn laatste jaar bij Ferrari en nog op zoek is naar een ander team. De Monegask vond dat zijn teamgenoot een onzinnige actie uitvoerde. De Spanjaard meende dat Leclerc te vaak klaagt na races.

"We hebben het uitgepraat" zei Leclerc. "Zoals we altijd doen. Het ziet er voor de buitenwacht altijd heftig uit, maar we kennen elkaar al heel lang en spreken onenigheid na de race altijd uit. Onze relatie is prima." Sainz liet een soortgelijk geluid horen. "We hebben elk jaar wel een paar keer dit soort probleempjes, dus dit zal niet de laatste keer zijn. Maar we komen er altijd wel weer uit samen."