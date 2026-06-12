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Lieke Wevers bevestigt einde carrière als turnster

Sport
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 12:40
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MADRID (ANP) - Lieke Wevers heeft het beëindigen van haar carrière als turnster op Instagram bevestigd. Dinsdag werd al duidelijk dat de 34-jarige Nederlandse in dienst treedt bij de Spaanse turnbond RFEG als lid van de technische staf bij de vrouwen op het nationale trainingscentrum in Madrid.
"Met het aanvaarden van mijn nieuwe rol als coach in Spanje komt er tegelijkertijd een einde aan mijn carrière als actief turnster", schreef Wevers in een uitgebreid bericht.
"Ik kijk ernaar uit om alles wat de sport mij heeft geleerd mee te nemen naar mijn nieuwe rol als coach. Niet alleen de kennis over prestaties, maar ook de lessen over menselijkheid, samenwerking, plezier, verantwoordelijkheid en veerkracht. Want uiteindelijk zijn dat de dingen die voor mij altijd de meeste betekenis hebben gehad, binnen en buiten de sport", aldus de drievoudig olympiër.
Ook de vriend van Wevers, de Russische coach Anton Stolyar, treedt toe tot de staf van de RFEG. Haar tweelingzus Sanne Wevers werkt momenteel aan een comeback.
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