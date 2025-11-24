Buma: gesprekken met deskundigen draaien om uitvoerbaarheid

DEN HAAG (ANP) - Bij de formatiegesprekken van D66 en CDA met een lange reeks betrokkenen en deskundigen draait het om uitvoerbaarheid, zei informateur Sybrand Buma na afloop van de gesprekken op maandagavond. "De vertaling van verschillende verkiezingsprogramma's naar een uitvoeringsprogramma, dat moet je echt doen met mensen van buiten."

Eerder op de dag ontvingen D66-leider Rob Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal experts over financiën, sociaal-economisch beleid en het ondernemersklimaat. Net als de gesprekken van vorige week zijn dat thema's waar partijen zich al jarenlang tot in de details mee bezighouden. Toch zijn de gesprekken nodig, vindt CDA'er Buma.

De partijen zitten nu volgens Buma meer in een "uitvoeringsmodus" dan bij het opstellen van hun programma's. "Vanuit politieke programma's ga je naar de uitvoering toe, en die moet gewoon goed zijn."

Voortgang

Gevraagd of hij het vertrouwen heeft dat de verkiezingsprogramma's aansluiten bij de realiteit, zei Buma: "Ik heb meegemaakt dat wat in de Tweede Kamer en in de politiek gezegd wordt, in de praktijk heel anders blijkt."

CDA en D66 werken aan een document dat de basis moet worden van coalitieonderhandelingen met andere partijen. Jetten is tevreden over de voortgang, zei hij daarover na afloop van de gesprekken. Hij heeft de informateur tot 9 december de tijd gegeven. "Ik hoop niet dat we tot de laatste minuut bezig zijn."

Op dinsdag praten Buma, Jetten en Bontenbal en hun secondanten verder met vertegenwoordigers van het Centraal Planbureau en het ministerie van Economische Zaken.