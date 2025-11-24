Hoop op renteverlaging jaagt techaandelen omhoog op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met winst geëindigd, aan het begin van een verkorte beursweek. Vooral techaandelen waren gewild bij beleggers.

De financiële markten op Wall Street zijn donderdag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving. Op de dag na Thanksgiving, die bekendstaat als Black Friday, is Wall Street slechts een halve dag open. De handelsvolumes op de beurzen zullen deze week naar verwachting relatief beperkt blijven.

De hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar toch verder gaat verlagen om de economie te stimuleren, bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. Vrijdag veerden de beursgraadmeters in New York al op door uitlatingen van Fed-bestuurder John Williams. De president van de Federal Reserve in New York zei ruimte te zien voor een derde renteverlaging dit jaar.

Dow-Jonesindex

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,4 procent op 46.448,27 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 1,6 procent op 6705,12 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 2,7 procent tot 22.872,01 punten.

Ondanks het recente koersherstel zijn de Amerikaanse graadmeters sinds het begin van de maand flink gedaald. Dat komt door twijfel over de hoge waarderingen van de grote techbedrijven. De S&P 500-index daalde vorige week 2 procent en staat voor november op een verlies van 3,5 procent. De Nasdaq staat deze maand bijna 6 procent in de min en het maandverlies voor de Dow bedraagt 2,8 procent.

Renteverlaging

De verwachtingen voor een renteverlaging in december zijn aanzienlijk gestegen sinds de uitlatingen van Fed-bestuurder Williams. Hij ziet op korte termijn toch ruimte voor een renteverlaging, omdat de zwakke Amerikaanse arbeidsmarkt volgens hem een grotere economische bedreiging vormt dan een hogere inflatie.

Beurshandelaren schatten de kans op een renteverlaging in december nu op 75 procent. Vorige week was dat nog ongeveer 42 procent. De Amerikaanse centrale bank houdt op 9 en 10 december de laatste rentevergadering van dit jaar.

Tesla

Tesla werd maandag 6,8 procent meer waard. Topman Elon Musk liet zich zondag positief uit over de ontwikkeling van eigen AI-chips die al in zijn auto's en datacenters worden gebruikt. "Ons doel is om elk jaar een nieuw AI-chipontwerp in massaproductie te brengen", zei Musk.

Ook andere techaandelen zoals Broadcom, Marvell Technology en Micron vonden de weg omhoog, met plussen tot 11 procent.