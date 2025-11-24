Pentagon onderzoekt senator na oproep illegale orders te negeren

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Pentagon is een onderzoek gestart naar de Democratische senator Mark Kelly nadat president Trump hem had beschuldigd van opruiing. Kelly en vijf andere Democraten hadden de inlichtingendiensten en het leger erop gewezen dat orders mogen worden genegeerd als die in strijd zijn met de wet. Zij deden dat in een videoboodschap.

Het ministerie van Defensie meldde dat Kelly, voormalig officier bij de Amerikaanse marine, wordt onderzocht na ernstige beschuldigingen van wangedrag. Mogelijk moet hij voor een krijgsraad verschijnen.

Volgens defensieminister Hegseth kregen de uitlatingen van Kelly de schijn van gezag, omdat ze rechtstreeks aan alle troepen waren gericht en Kelly "expliciet" gebruikmaakte van zijn rang en dienstverband. "Kelly's gedrag brengt de strijdkrachten in diskrediet en zal op gepaste wijze worden aangepakt."

Trump suggereerde eerder dat de zes Democratische parlementariërs zelfs de doodstraf kunnen krijgen.