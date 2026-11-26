DEN HAAG (ANP) - Vicepresident Sybrand Buma van de Raad van State is van plan volgende week de fractievoorzitters in de Tweede Kamer uit te nodigen om te komen praten over betere samenwerking tussen het minderheidskabinet en het parlement. Dat meldt een woordvoerder. Buma is door het kabinet gevraagd te verkennen hoe met name het begrotingsproces ordentelijker kan verlopen.

Het verzoek aan Buma volgde op een dagenlange crisis in de coalitie over de manier waarop het belastingplan door de Tweede Kamer werd geloodst. D66 en CDA sloten daarover een akkoord met PRO en Volt, zonder de VVD. De liberalen reageerden woedend op zowel de werkwijze als de inhoud van deze deal. Het scheelde weinig of het kabinet viel daardoor.

Buma sprak afgelopen week al met premier Rob Jetten en VVD-vicepremier Dilan Yeşilgöz. Ook de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer, Thom van Campen en Mei Li Vos, kwamen langs. Verder ontving Buma wetenschappers met kennis over minderheidskabinetten en de bazen van het Centraal Planbureau en de Algemene Rekenkamer.