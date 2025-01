Bureau politie Utrecht onderzocht door bomexperts

UTRECHT (ANP) - In het ontruimde hoofdbureau van de politie in de Utrechtse Kroonstraat zijn specialisten van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst nog altijd bezig met een verkenning in verband met een verdachte situatie binnen. Een ruim gebied rond het politiebureau is afgesloten.

Mensen die binnen de afzetting wonen, mogen niet terug naar huis. Anderen mogen ook niet naar de parkeergarage die binnen die omheining ligt. Een vrouw die naar haar auto wilde kreeg te horen dat ze zich moet melden bij de tijdelijke opvang in het verderop gelegen TivoliVredenburg, zag een verslaggeefster van het ANP.

Volgens de website 112 Vandaag zou een vrouw met explosieven zich in het politiebureau bevinden. De politiewoordvoerder kan dat niet bevestigen, maar zegt wel "die signalen" ook te hebben gekregen.