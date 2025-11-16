Slachtofferhulp lanceert platform voor contact na verkeersongeval

UTRECHT (ANP) - Slachtofferhulp Nederland heeft een platform gelanceerd waar mensen die betrokken waren bij een verkeersongeval elkaar kunnen vinden en contact kunnen leggen. Het gaat om jijwasookdaar.nl, waar betrokkenen een ongeval kunnen terugvinden of zich kunnen aanmelden. Als beide partijen dat willen, kunnen ze met elkaar in contact komen via een beveiligde chat.

Slachtofferhulp Nederland meldt dat persoonlijke gegevens beschermd blijven. "Alle communicatie vindt plaats binnen het platform. Slachtofferhulp Nederland beheert de omgeving en ziet toe op veiligheid en zorgvuldigheid."

Volgens bestuursvoorzitter Rosa Jansen blijven omstanders, slachtoffers en nabestaanden na verkeersongevallen met vragen zitten. "Het platform is een waardevolle mogelijkheid voor betrokkenen bij een verkeersongeval om op een veilige manier met elkaar in contact te komen en antwoorden te vinden op hun vragen."