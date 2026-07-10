Burgemeester Berlijn trekt kort voor verkiezingen kandidatuur in

BERLIJN (ANP/DPA) - De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, heeft twee maanden voor de verkiezingen in de deelstaat aangekondigd dat hij niet langer kandidaat zal zijn voor zijn partij. Hij lag onder meer onder vuur vanwege communicatiefouten die hij zou hebben gemaakt toen een deel van de stad midden in de winter zonder stroom kwam te zitten.

Het Duitse persbureau DPA meldt dat journalisten vrijdag plotseling werden uitgenodigd voor een persconferentie van de CDU, de partij van Wegner. Daar kondigde hij aan dat hij niet langer kandidaat is bij de verkiezingen in september. Volgens Wegner dreigen persoonlijke kwesties zijn politieke boodschap te overschaduwen.

Wegner zei dat het nu aan de partij is om te beslissen wie hun kandidaat zal worden. In de stad wordt al geruime tijd campagne gevoerd door de deelnemende partijen.