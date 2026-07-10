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In heel Nederland verhoogd risico op natuurbranden

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 16:52
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DEN HAAG (ANP) - Door aanhoudende hitte en droogte geldt sinds vrijdag in heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Die waarschuwing was al van kracht in het grootste deel van het land en is dat nu ook in de regio's Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid.
De droogtemonitor van Rijkswaterstaat spreekt over een periode van zeer hoge temperaturen en het uitblijven van neerslag. Vanaf zaterdag geldt het Nationaal Hitteplan voor grote delen van Nederland.
Mensen moeten oppassen met afval in natuurgebieden. Naast sigaretten kunnen ook glazen flesjes voor brand zorgen door het bundelen van zonnestralen, volgens een woordvoerder van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Barbecuen in natuurgebieden wordt afgeraden. Ook parkeren in hoog gras kan door een hete uitlaat brand veroorzaken.
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