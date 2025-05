Burgemeester: drama Jeffrey en Emma raakt gemeenschap diep

WINSCHOTEN (ANP) - Het is hartverscheurend dat de vermissing van Jeffrey en Emma is geëindigd in het zwartste scenario, zegt burgemeester van Oldambt Cora-Yfke Sikkema. "Veel mensen hebben gehoopt op een andere afloop. Dit drama raakt onze gemeenschap diep."

Vele vrijwilligers hielpen de politie de afgelopen dagen met zoeken naar de kinderen. De auto met daarin hun lichamen werd dinsdagavond in het water bij Winschoten gevonden. Hun vader zat eveneens in het voertuig, hij had ze zaterdag ontvoerd. De kinderen woonden met hun moeder in Delfzijl (Eemsdelta), hun vader woonde in Beerta (Oldambt).

"Laten we naar elkaar blijven omkijken", zei Sikkema. Ben Visser, burgemeester van Eemsdelta, verklaarde dat mensen zich niet kunnen voorstellen wat de familie doormaakt. "Hun hele leven lag nog voor hen. We hadden het ze zo gegund dat we ze levend en wel hadden gevonden."