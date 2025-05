Burgemeester noemt incident Hoofddorp 'vreselijke gebeurtenis'

HOOFDDORP (ANP) - Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer noemt wat zich heeft afgespeeld in een woning in Hoofddorp een "vreselijke gebeurtenis". Na een steekincident aan de Fanny Blankers-Koenlaan zijn twee personen om het leven gekomen. Twee agenten raakten gewond.

"Het incident dat vanochtend vroeg gebeurde, is een vreselijke gebeurtenis voor de betrokkenen, maar ook voor de hulpdiensten, politie en omwonenden", zegt de burgemeester. "Dit moet voor hen zeer schokkend zijn."

De politie heeft bij het incident geschoten. Een van de slachtoffers stierf volgens het Openbaar Ministerie als gevolg van het steekincident. Hoe de andere persoon omkwam, onderzoekt de Rijksrecherche. Over of de overleden persoon door het schieten van de politie om het leven is gekomen, wil het OM op dit moment niets kwijt.