Burgemeester Halsema: Amsterdam kijkt terug op gitzwarte nacht

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema heeft met woede gereageerd op de belaging en mishandeling van supporters van Maccabi Tel Aviv in haar stad Amsterdam. "Amsterdam kijkt terug op een gitzwarte nacht en ook vandaag is het nog donker", begon Halsema tijdens een persconferentie in de raadzaal van het stadhuis.

"Jongens op scooters gingen kriskras door de stad, vluchtend voor de politie. Dat dit in Amsterdam gebeurt is ondraaglijk en onverteerbaar", zei ze. "Onze stad is diep beschadigd, ons joodse leven en cultuur zijn bedreigd."