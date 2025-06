Erdogan noemt Netanyahu grootste bedreiging stabiliteit

Israël onder leiding van de huidige premier Benjamin Netanyahu vormt de grootste bedreiging voor vrede en stabiliteit in de hele regio. Dit zei de Turkse president Erdogan naar aanleiding van de grote Israëlische aanvallen op Iran. Hij zei het in een telefoongesprek met de Saudische machthebber Mohammed bin Salman al-Saud.

Erdogan zei dat Israël gestopt moet worden. De enige manier om geschillen over het nucleaire programma van Iran op te lossen, is volgens hem onderhandelingen. Israël claimt al decennia dat Iran op het punt staat een atoombom te maken. Iran stelt dat het kernenergie vreedzaam wil gebruiken.

Erdogan vreest dat nog meer strijd in de regio aan de zuidoostgrens van het land een nieuwe toevloed van vluchtelingen kan veroorzaken, zoals dat gebeurde in de Syrische burgeroorlog. De familie Al-Saud is in haar officieel soennitische koninkrijk altijd nauw verweven geweest met de machthebbers in de VS en vreest de macht van het sjiitische Iran.