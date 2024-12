Burgemeester: impact explosie en brand Purmerend groot

PURMEREND (ANP) - De impact van de explosie en daaropvolgende grote brand in Purmerend zondagochtend is groot. Dat zegt burgemeester van Purmerend Ellen van Selm.

De burgemeester was zondagochtend op de locatie om met bewoners en hulpverleners te praten, staat in een verklaring op de website van de gemeente. "Mijn hart gaat uit naar slachtoffers, omwonenden en betrokkenen. De impact van deze gebeurtenis is groot", aldus de burgemeester in de verklaring.

De explosie was rond 04.10 uur bij of in een rijtjeswoning in de Maasstraat in Purmerend. Na de explosie ontstond een grote brand. De zes woningen die het rijtje telde, werden ontruimd. Een persoon werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, meldde de brandweer eerder. Ook zijn verschillende mensen nagekeken door de ambulance.