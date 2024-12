Unicum: Jochem Myjer ontvangt vier prijzen voor Gorgels-boeken

ROTTERDAM (ANP) - Jochem Myjer heeft zondagmiddag vier prijzen ontvangen voor zijn populaire boekenserie De Gorgels. De cabaretier en schrijver werd bij de première van de theatervoorstelling De Gorgels in Rotterdam verrast met een Diamanten, een Platina en twee Gouden Boeken voor de vier delen van de reeks. Volgens boekenkoepel CPNB is het "een unicum" dat een schrijver in één keer zoveel onderscheidingen krijgt. Hij deelt de prijzen met illustrator Rick de Haas.

Het eerste boek De Gorgels uit 2015 is bekroond met een Diamanten boek voor meer dan 200.000 verkochte exemplaren. Het vervolg De Gorgels en het geheim van de gletsjer uit 2018 krijgt een Platina Boek omdat daarvan officieel meer dan 150.000 boeken zijn verkocht. De Gouden Boeken voor meer dan 75.000 verkochte exemplaren zijn er voor De Gorgels en de laatste kans uit 2022 en het prentenboek De wereld van de Gorgels uit 2016.

In totaal zijn van de Gorgels-boeken meer dan een half miljoen exemplaren verkocht. De serie is inmiddels vele malen herdrukt en vertaald. De eerste twee boeken werden bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Behalve een toneelstuk is er nu ook een speelfilm van De Gorgels in de maak.