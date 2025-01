NEW ORLEANS (ANP) - De burgemeester van New Orleans, LaToya Cantrell, heeft een aanrijding met zeker tien doden omschreven als een terreurdaad. "De stad New Orleans is getroffen door een terroristische aanslag", verklaarde ze tegenover de pers. "Het onderzoek loopt nog."

Cantrell vertelde dat ze in contact staat met het Witte Huis en de gouverneur van de staat.