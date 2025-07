Burgemeester New York aangeklaagd voor corruptie binnen politie

Vier voormalige hooggeplaatste politieagenten klagen burgemeester Eric Adams van de Amerikaanse stad New York aan. Ze beschuldigen Adams ervan corruptie binnen de politie mogelijk te maken, een dienst waar volgens hen iedereen die zich uitspreekt te maken krijgt met represailles en vernedering, schrijft The New York Times.

Een van de voormalige agenten, James Essig, was tot augustus 2023 hoofd van de recherche. Hij stelt dat Edward Caban, de toenmalige commissaris, hem tot ontslag had gedwongen nadat hij bezwaar had gemaakt tegen de promoties van onbevoegde agenten naar gespecialiseerde eenheden. Caban zou met medeweten van Adams de promoties hebben verkocht voor 15.000 dollar (ongeveer 12.800 euro), aldus de krant.

De zaken zijn aangespannen bij het Hooggerechtshof van New York, net nu Adams, een voormalig politiecommandant, zich herkiesbaar stelt. Dat doet de Democraat als onafhankelijke kandidaat. De Democratische Partij heeft onlangs de socialist Zohran Mamdani als haar kandidaat gekozen.