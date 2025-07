Schoenen hoeven niet meer uit bij controles op luchthavens VS

ARLINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse beveiligingsdienst TSA, die op vliegvelden de veiligheidschecks uitvoert, verplicht reizigers niet langer hun schoenen uit te doen tijdens veiligheidscontroles op Amerikaanse luchthavens. Dat heeft minister Kristi Noem van Binnenlandse Veiligheid aangekondigd. Daarmee komt een einde aan een impopulair beleid.

Noem noemde de vooruitgang in beveiligingstechnologie en -processen als reden voor de afschaffing van het beleid. Wel gaf ze aan dat de TSA nog bevoegd is sommige mensen te vragen hun schoenen uit te doen "als we denken dat er extra screeningslagen nodig zijn".

De TSA begon in augustus 2006 met het verplichten van passagiers om hun schoenen uit te trekken. Het beleid werd ingevoerd nadat Richard Reid, bekend als de 'shoe bomber', had geprobeerd in zijn schoenen verborgen explosieven tot ontploffing te brengen tijdens een vlucht van Parijs naar Miami.

Op de meeste Europese luchthavens is het beleid al jaren geleden afgeschaft.