Burgemeester New York vraagt bewoners water te besparen om droogte

NEW YORK (ANP) - De burgemeester van de stad New York heeft inwoners om hulp gevraagd nu de metropool te maken heeft met flinke droogte. Eric Adams verzocht zijn stadgenoten op hun watergebruik te letten, bijvoorbeeld door de kraan niet te laten lopen als zij hun tanden poetsen, korter te douchen en hun tuinsproeiers niet te vaak aan te zetten.

New York beleeft een historisch droog najaar. In de maand oktober werd er 29 dagen lang geen noemenswaardige neerslag geregistreerd, wat volgens nieuwszender CBS de een na langste droge periode in de stad was in die periode sinds de neerslag wordt bijgehouden. De langste periode zonder neerslag was in 1924 en duurde 36 dagen.

Adams gaf dit weekend een droogtewaarschuwing af, wat de eerste van vier stappen is in een noodplan voor droogte in de stad. Pas in de derde fase kunnen New Yorkers verplichte maatregelen opgelegd krijgen. Door de droogtewaarschuwing treden er ook bij verschillende gemeentediensten waterbesparende maatregelen in werking. De droogte treft ook gebieden buiten de stad; in tien andere regio's in de staat New York is sinds dit weekend ook een droogtewaarschuwing van kracht.