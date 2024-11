Regering Moldavië vreest weer Russische inmenging verkiezingen

CHISINAU (ANP/RTR) - Moldavië heeft bij verschillende EU-landen aan de bel getrokken over Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van zondag. De regering van het Oost-Europese land denkt dat Rusland zal proberen het stemmen van Moldavische expats in stembureaus in het buitenland te verstoren, verklaart een Moldavische regeringsbron tegenover persbureau Reuters.

De anonieme bron waarschuwde dat stembureaus in Italië, Duitsland, Spanje en Roemenië doelwit kunnen worden van acties, waaronder valse bommeldingen. Dat zou ook gelden voor stemlokalen buiten de EU, waarbij de bron specifiek de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada noemde.

Ook bij de vorige verkiezingsronde in oktober maakte de regering van de zittende, pro-Europese president Maia Sandu melding van pogingen tot verkiezingsfraude, Sandu zei toen onder meer dat door Rusland betaalde groeperingen hadden geprobeerd stemmen te kopen.

Sandu kreeg in de eerste ronde vorige maand meer stemmen dan haar pro-Russische rivaal Alexandr Stoianoglo, maar niet de benodigde meerderheid om meteen tot winnaar te worden uitgeroepen. Daarom gaan Moldaviërs zondag opnieuw naar de stembus. Gelijktijdig met de eerste verkiezingsronde werd ook een referendum gehouden over eventuele toetreding van Moldavië tot de EU. Een krappe meerderheid van de stemmers gaf daarbij aan voor toetreding te zijn.