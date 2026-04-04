Burgemeester Nijkerk na explosie: vreselijk en onacceptabel

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 12:17
anp040426067 1
NIJKERK (ANP) - Burgemeester Tinet de Jonge-Ruitenbeek van Nijkerk noemt de explosie bij het Israëlcentrum onacceptabel. Ze is zaterdag bij het centrum geweest om met de medewerkers te praten. "Ik ben onder de indruk van hun veerkracht."
Vrijdagavond kort voor middernacht ontplofte er iets bij een hek om het pand van de stichting Christenen voor Israël. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De stichting spreekt van een aanslag.
De burgemeester laat weten dat haar zorg en medeleven uitgaan naar de mensen van het centrum en naar de omwonenden. "Het is vreselijk dat zij dit moeten meemaken. Elke vorm van agressie, haat of geweld vinden we onacceptabel en keuren we af. We doen een oproep aan eenieder om er voor elkaar te zijn."
