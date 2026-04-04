Politie onderzoekt explosie Nijkerk en zoekt in zwart geklede man

door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 12:07
NIJKERK (ANP) - De politie is een uitgebreid onderzoek begonnen naar de explosie vrijdagavond laat bij het Israëlcentrum in Nijkerk (Gelderland). Er is sporenonderzoek gedaan en zaterdag volgt een buurtonderzoek. Volgens de politie is gebleken dat een in het zwart geklede persoon het explosief bij het pand heeft geplaatst.
Agenten reden in de buurt toen ze rond 23.30 uur een knal hoorden en een lichtflits zagen, meldt de politie. In het pand was op dat moment niemand aanwezig. Er zijn geen gewonden gevallen en de schade bleef beperkt. De politie vraagt om informatie en om camerabeelden.
In het pand zetelt de stichting Christenen voor Israël. Die heeft geschokt gereageerd en spreekt in een verklaring op de website van een aanslag. Tegen Omroep Gelderland heeft directeur Frank van Oordt gezegd dat de stichting geen Joodse organisatie is. "Maar we worden er wel vaak aan gelieerd, omdat we achter Israël staan."
