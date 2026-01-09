Burgemeester roept inwoners Kyiv op 'tijdelijk' stad te verlaten

KYIV (ANP/RTR) - Inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn opgeroepen "tijdelijk" de stad te verlaten. Door een nachtelijke Russische aanval is een groot deel van de stad zonder verwarming komen te zitten. Die oproep doet burgemeester Vitali Klitsjko, die kort ervoor meldde dat circa de helft van de appartementencomplexen in de Oekraïense hoofdstad was afgesloten van het warmtenet.

Volgens Klitsjko gaat het om zo'n 6000 woongebouwen. Ook kampt de stad volgens hem met problemen in de watervoorziening.