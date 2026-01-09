Aantal aanslagen met explosieven in 2025 bijna gelijk

DEN HAAG (ANP) - Het aantal aanslagen met explosieven op woningen, bedrijven en voertuigen is vorig jaar bijna gelijk gebleven in vergelijking met het jaar ervoor. In 2025 waren er 1525 aanslagen of pogingen tot aanslagen met een explosief, in 2024 waren dat er 1543. Dat meldt het Offensief tegen Explosies, een initiatief van de overheid om het aantal aanslagen met explosieven te verminderen.

Het Offensief noemt dit aantal nog steeds te hoog. "De gevolgen van explosies zijn ingrijpend, met soms zelfs dodelijke slachtoffers of ernstig letsel." Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het Offensief, hoopt dat de geringe daling niettemin een trendbreuk laat zien, "maar we kunnen niet achterover blijven leunen".

De meeste aanslagen worden gepleegd met zwaar vuurwerk, dat alleen voor professioneel gebruik bedoeld is, en dat consumenten niet in bezit mogen hebben. Het Offensief wil dan ook strengere Europese regels, zodat dit soort vuurwerk minder makkelijk te krijgen is, zoals nu wel het geval is. De plegers van de aanslagen zijn veelal jongeren in een kwetsbare maatschappelijke, economische en soms ook mentale situatie. Er zijn programma's opgesteld om jongeren weerbaarder te maken. Ook werken de politie en het Openbaar Ministerie (OM) aan de opsporing en vervolging van opdrachtgevers en ronselaars.

Het Offensief is een samenwerking van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten, de politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven. De politie heeft ondanks herhaalde verzoeken van het ANP om historische en regionale cijfers geen informatie hierover verstrekt.