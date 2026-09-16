Sushi, babi pangang en gamba's voor een prikkie: 'Per avond redden we tot 100 kilo eten van de kliko'

Bij Eastern Plaza in het Overijsselse Bentelo staan na sluitingstijd mensen met plastic bakjes te trappelen om de restjes buikspek, sushi en babi pangang te scoren. Een geweldige manier om voedselverspilling te gaan.

Maar niet iedereen houdt zich aan de ongeschreven regels van het concept. Bedrijfsleider Ben Molenkamp zag een gast doodleuk achter de bar een biertje tappen en een ander die in één beweging een complete buffetpan leegkieperde in zijn bakjes. “We stonden hem echt aan te kijken van: meneer, wat bent u aan het doen?”

Too Good To Go

Het is bijna kwart voor tien 's avonds in Bentelo. Terwijl de laatste gasten vertrekken, verzamelt zich een groepje mensen bij de ingang van het all-you-can-eat-restaurant. Ze staan er verwachtingsvol bij, plastic vershoudbakje in de hand.

Je mag zoveel pakken als je wil, maar je moet wel delen met andere mensen

Het is de Nationale Verspillingsvrije Week en Eastern Plaza pakt voedselverspilling serieus aan. Via de app Too Good To Go kunnen mensen voor een paar euro na sluitingstijd hun eigen maaltijd komen opscheppen uit de overgebleven schalen.

“Meneer, wat bent u aan het doen?”

Meestal verloopt het gezellig en ordelijk, vertelt Molenkamp tegen de Gelderlander, maar er zitten ook uitschieters bij. Zo was er een gast die de zelfbediening iets te letterlijk opvatte. “Die kwam naar binnen, liep naar de bar en ging rustig een biertje tappen. We stonden hem echt aan te kijken van: meneer, wat bent u aan het doen?”

Ook met de eetregels ging het weleens mis. “We hebben wel eens iemand gehad die dacht: oh, ik pak zo'n hele buffetpan op en gooi hem in één keer leeg in mijn bakken”, aldus Molenkamp. Hij greep destijds in. “Die mensen hebben we toen uitgelegd dat het helaas niet zo werkt. Je mag zoveel pakken als je wil, maar je moet wel delen met andere mensen.”

Tientallen kilo's per avond

Los van de uitzonderingen levert het concept vooral goodwill en minder afval op. “Ik denk dat we per avond zo'n 50 tot 100 kilo eten redden van de kliko”, zegt Molenkamp. Op een gemiddelde avond gaat er zo'n 625 kilo eten doorheen het restaurant

We stonden hem echt aan te kijken van: meneer, wat bent u aan het doen?

Waar andere plekken vaak strikte regels hanteren, is Eastern Plaza soepel: “Normaal mag je één bakje vullen, maar wij zijn daar heel makkelijk in. Als je twee, drie, vier of vijf bakjes meeneemt, is dat ook helemaal goed.”

Sushi als eerste weg

Om tien uur mogen de gasten los. Tussen hen staan ook de 16-jarige Saar Grintjes en haar 17-jarige vriendin Fleur Buursink, die vooral op sushi jagen. Niet zonder reden: volgens Molenkamp vliegen de Japanse rolletjes, samen met babi pangang en gehaktballen, er altijd het eerst doorheen.

Fleur is enthousiast over haar buit: “En nog wat andere dingen die we eigenlijk nooit hebben geprobeerd. Dit is het perfecte moment om iets nieuws uit te proberen.”