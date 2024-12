Burgemeester Van Zanen geïnformeerd op rampplek aan Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - De Haagse burgemeester Jan van Zanen was zaterdagochtend rond 07.30 uur kort aan de Tarwekamp in Den Haag waar vroeg in de ochtend een explosie was. Hij heeft zich daar laten informeren door de officier van dienst.

De woordvoerder van Van Zanen laat weten dat hij nadat hij de actuele stand van zaken had gehoord weer is vertrokken, om de hulpdiensten de ruimte te geven op de rampplek.

Meerdere appartementen zijn weggeslagen door de explosie. Vier mensen uit de portiekflat zijn naar het ziekenhuis gebracht. In het puin wordt gezocht naar gewonden. De veiligheidsregio meldt dat rekening wordt gehouden met twintig slachtoffers.