Burgemeester Wierden 'geschokt' door steekincident

WIERDEN (ANP) - Waarnemend burgemeester van Wierden Gerrit Jan Kok laat via zijn woordvoerster weten "geschokt" te zijn door het steekincident in zijn gemeente. In een woning aan het Stationsplein werd maandagochtend een gewonde bewoonster aangetroffen en nabij vonden agenten een overleden man, eveneens bewoner van het huis.

Volgens de regionale krant Tubantia zijn de slachtoffers echtgenoten. De politie doet onderzoek en zegt verder nog niets, behalve dat ze "een incident in de relationele sfeer niet uitsluit". Wierden wacht het politieonderzoek af voordat de gemeente met een uitgebreidere reactie op het voorval komt, aldus de woordvoerster. Ze laat wel weten dat Kok zijn medeleven uitspreekt naar de slachtoffers en buurtbewoners.