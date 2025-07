GAZA-STAD (ANP) - Het dodental door ondervoeding en verhongering in de Gazastrook is maandag gestegen naar 147, meldt het lokale ministerie van Gezondheid. In de afgelopen 24 uur zijn veertien nieuwe sterfgevallen geregistreerd.

Volgens het ministerie zijn onder de doden 88 kinderen. Hulporganisaties waarschuwen dat de enorme voedseltekorten in Gaza leiden tot zeer ernstige gevallen van ondervoeding, vooral bij kinderen en ouderen.