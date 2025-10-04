Burgerbescherming meldt aanvallen op Gaza ondanks oproep Trump

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De burgerbescherming in Gaza zegt dat Israël in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw zware bombardementen heeft uitgevoerd. De Amerikaanse president Donald Trump had Israël opgeroepen om dat niet te doen, om zijn voorstel voor een bestand in Gaza de kans te geven.

Israël heeft ingestemd met een Amerikaans twintigpuntenplan dat moet leiden tot de vrijlating van de Israëlische gijzelaars en tot vrede in het gebied. Hamas zei dat voorstel vrijdag onder voorwaarden te accepteren. "Israël moet onmiddellijk stoppen met het bombarderen van Gaza, zodat we de gijzelaars veilig en snel kunnen bevrijden!", reageerde president Trump daar vervolgens op.

Volgens Mahmud Bassal van de burgerbescherming heeft Trumps oproep weinig effect gehad. "Het was een zeer gewelddadige nacht", liet hij weten aan persbureau AFP. Israël heeft volgens Bassal "tientallen luchtaanvallen en artilleriebeschietingen" op Gaza-Stad en andere delen van de Gazastrook uitgevoerd.