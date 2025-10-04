Je bent duizelig en je hebt regelmatig het gevoel dat je gaat vallen. De huisarts denkt dat je moe bent. Of dat het aan je bloeddruk ligt. En dus doe je wat de huisarts zegt: je probeert er mee te leven.

Zowel duizeligheid als balansproblemen zijn klachten die het dagelijks leven van miljoenen mensen sterk beïnvloeden. Voor veel patiënten betekent dit een flinke beperking: werk, sociale activiteiten en onafhankelijkheid komen onder druk te staan. De huisarts biedt vaak geen oplossing, niet door onwil, maar door een gebrek aan gespecialiseerde kennis en het ontbreken van goeie diagnostische middelen. Hierdoor blijven de onderliggende oorzaken van de klachten vaak onopgemerkt en krijgen patiënten te horen dat ze er maar mee moeten leren leven.

Vestibulaire revalidatie

Toch zijn er tegenwoordig echte doorbraken met behandelingen die bewezen effectief zijn. Denk aan vestibulaire revalidatie ; dit is een trainingsprogramma specifiek gericht op het herstellen van het evenwicht . Ook zijn er nieuwe medicijnen beschikbaar die beter werken voor balansstoornissen.

Een moderne aanpak, waarbij specialisten uit verschillende vakgebieden zoals de KNO-arts, neuroloog en fysiotherapeut samenwerken, zorgt steeds vaker voor succesvolle behandeling van duizeligheidsklachten.

Veel mensen hebben jarenlang last van deze klachten voordat ze bij een specialist terechtkomen, soms na een lange zoektocht langs verschillende artsen. Met een persoonlijk revalidatieprogramma kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Patiënten geven aan zich zelfstandiger te voelen, kunnen hun dagelijkse taken weer oppakken en krijgen hun sociale leven terug.

Belangrijk is om als patiënt kritisch te blijven. Neem geen genoegen met het advies dat je er maar mee moet leren leven, en vraag bij je huisarts actief naar nieuwe behandelopties. De ontwikkelingen gaan snel en er is steeds meer mogelijk om van duizeligheid en balansproblemen af te komen.