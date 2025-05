Burgers beginnen tweede zoekdag naar vermiste kinderen

FINSTERWOLDE (ANP) - In het Groningse Finsterwolde start het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) weer op om te zoeken naar de vermiste kinderen Jeffrey (10) en Emma (8). Aan de Hoofdstraat stonden zeker veertig mensen klaar om zich aan te melden om een aangewezen gebied in de omgeving te doorzoeken.

Maandagmiddag was de eerste gecoördineerde burgerzoektocht. Daar deden tot het donker werd zeker 220 mensen aan mee. CPV instrueert hen over hoe ze naar sporen moeten zoeken en waarschuwt ze over wat ze kunnen aantreffen en wat ze moeten doen als ze iets vinden. Het gebied is op een kaart verdeeld in delen van 500 bij 500 meter, die worden afgekruist zodra ze zijn doorzocht. Dat kan te voet, maar ook met de fiets, de auto of bijvoorbeeld te paard.

De vrijwilligers letten onder andere op vertrapt gras of schuilplekken en kijken uit naar een geel shirt van Jeffrey of paarse schoenen van Emma.

Ook de politie verwijst naar het coördinatiepunt. "Ga niet zelf pionieren."