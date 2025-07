Washington: aantal grote handelsakkoorden op komst

Washington staat op het punt om meerdere handelsakkoorden te sluiten. "We verwachten de komende dagen enkele grote aankondigingen", zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent in een gesprek met nieuwszender CNN.

Hij zei ook dat president Donald Trump handelspartners per brief zal laten weten dat, als er geen akkoord wordt bereikt, de Verenigde Staten zullen terugkeren naar het hoge niveau van heffingen van 2 april. Die tarieven gaan volgens de minister in op 1 augustus.

Trump stelde eerder een deadline van 9 juli om een akkoord over handelstarieven te bereiken. Lukt dit niet, dan dreigen hoge Amerikaanse importheffingen in te gaan.

Bessent zei ook dat de regering-Trump brieven zal sturen naar ongeveer honderd kleinere landen waarmee de Verenigde Staten weinig handel drijven. In die brieven staat dat zij te maken krijgen met verhoogde invoertarieven die oorspronkelijk op 2 april zijn vastgesteld, maar later zijn opgeschort tot 9 juli.