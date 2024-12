Burgers die zeggen slechte vluchtelingen te vrezen bekogelen gemeenteraad met zwaar vuurwerk

Bij een raadsvergadering van de gemeente Montferland is maandagavond vuurwerk in de richting van raadsleden gegooid, zegt burgemeester Harry de Vries. Dat gebeurde voorafgaand aan een vergadering waarin werd gesproken over de opvang van ongeveer 250 asielzoekers in de gemeente. De Gelderlander en Omroep Gelderland melden dat het vuurwerk werd gegooid door tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum.

Een van de getroffen raadsleden, Boris van Oosterom van Lijst Groot Montferland, zegt dat hij veel hoofdpijn heeft, duizelig is, oorpijn heeft en last heeft van oorsuizen. Verder zijn er geen verwondingen, meldt hij.

Volgens burgemeester De Vries moest de gemeente al extra agenten inzetten omdat gedreigd werd om de orde tijdens de vergadering te verstoren. Er zijn volgens hem een politieauto en een auto van de buitengewoon opsporingsambtenaren zwaar beschadigd geraakt.

"Ik ben geschokt over wat er vanavond buiten is gebeurd", zei de burgemeester in de raad. De Vries noemde het gedrag "onverantwoordelijk", "verwerpelijk" en "crimineel".