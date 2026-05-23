Bussen met asielzoekers van Ter Apel onderweg naar Groningen

TER APEL (ANP) - Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn rond 21.00 uur vanuit Ter Apel vertrokken naar congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Het gaat om mensen voor wie de komende nacht geen plek is in het opvangcentrum in Ter Apel. Zij brengen de nacht door in Groningen en worden zondagochtend weer teruggebracht.

Zaterdagmiddag is in het congrescentrum een nachtopvang ingericht met 175 bedden. Deze nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen ontving daarvoor een verzoek van asielminister Bart van den Brink.

Een woordvoerder van het Rode Kruis omschrijft de sfeer voor de ingang van het aanmeldcentrum zaterdag als "gelaten, rustig en goed, voor zover je het goed kunt noemen in zo'n situatie". De organisatie is blij dat er nu een oplossing is voor de komende nachten. "Maar morgen staan deze mensen weer voor de ingang, voor de zoveelste dag op rij. We hopen echt dat er een structurele oplossing komt."

Rust

Het Rode Kruis is blij dat de bussen er vandaag eerder zijn dan de afgelopen dagen. "Dit geeft mensen zo de tijd om rustig te douchen. Ze hoeven niet weer gehaast hun bed in en dan morgen heel vroeg weer op. Dat is zo belangrijk."

Het Rode Kruis heeft zaterdag ook een stroompunt geïnstalleerd op het terrein voor de ingang van het aanmeldcentrum waar mensen hun telefoons kunnen opladen. "Zo kunnen ze contact blijven houden met elkaar en met hun geliefden in de rest van de wereld." Volgens een medewerker van het Rode Kruis bracht een lokale boer 160 meloenen langs die hij over had. Die zijn inmiddels op.