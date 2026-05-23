ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Massale demonstratie in Belgrado tegen regering

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 21:09
anp230526118 1
BELGRADO (ANP/AFP/DPA) - Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. Deelnemers scandeerden "de studenten winnen", de strijdkreet van hun protestbeweging. Die was ook te zien op spandoeken, kleding en stickers.
In het Balkanland ontstond grote onrust nadat zestien mensen waren omgekomen door de instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad in 2024. Er ontstond een protestbeweging die het vertrek eist van de regering. Die maakt zich volgens demonstranten schuldig aan nalatigheid en corruptie. Aan de acties doen veel studenten mee.
De politie schat dat 34.000 mensen meededen aan het protest in Belgrado. Een onafhankelijke schatting was niet direct beschikbaar. In aanloop naar het protest was ook treinverkeer in het land opgeschort. Een reden daarvoor was niet gegeven, maar het kwam in het verleden vaker voor dat zoiets gebeurde in aanloop naar protesten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 150575679

Zo herken je een importauto met tellerfraude

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

254699671_m

Bijna 4 op de 10 kankergevallen zijn te voorkomen: deze twee leefstijlfactoren spelen de belangrijkste rol

anp 91316547

Moe, futloos: waarom de een beter tegen de hitte kan dan de ander

159751087 m

Het slechtste eten en drinken voor je tanden

anp230526003 1

CBS News: regering-Trump bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor

Loading