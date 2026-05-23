Massale demonstratie in Belgrado tegen regering

BELGRADO (ANP/AFP/DPA) - Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. Deelnemers scandeerden "de studenten winnen", de strijdkreet van hun protestbeweging. Die was ook te zien op spandoeken, kleding en stickers.

In het Balkanland ontstond grote onrust nadat zestien mensen waren omgekomen door de instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad in 2024. Er ontstond een protestbeweging die het vertrek eist van de regering. Die maakt zich volgens demonstranten schuldig aan nalatigheid en corruptie. Aan de acties doen veel studenten mee.

De politie schat dat 34.000 mensen meededen aan het protest in Belgrado. Een onafhankelijke schatting was niet direct beschikbaar. In aanloop naar het protest was ook treinverkeer in het land opgeschort. Een reden daarvoor was niet gegeven, maar het kwam in het verleden vaker voor dat zoiets gebeurde in aanloop naar protesten.