ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Busvervoer stopt in delen Brabant en Gelderland door sneeuwval

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 11:27
anp030126095 1
ARNHEM (ANP) - Verschillende busvervoerders houden de bussen binnen wegens de hoeveelheid sneeuw op de wegen. Regionale vervoerder Breng haalt in Gelderland bussen die buiten waren naar binnen, Arriva houdt op zaterdagochtend bussen binnen in Brabant.
Het binnenhalen van bussen door vervoerder Breng betekent dat er in Arnhem, Bemmel, Nijmegen, Apeldoorn, Ede en Wageningen geen bussen rijden. Arriva laat op de eigen website weten tot zeker 12.00 uur geen bussen te laten rijden in de provincie Brabant. Of de bussen zaterdag nog de wegen op gaan is nog niet bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

chart

Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

anp020126097 1

Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Loading