Busvervoer stopt in delen Brabant en Gelderland door sneeuwval

ARNHEM (ANP) - Verschillende busvervoerders houden de bussen binnen wegens de hoeveelheid sneeuw op de wegen. Regionale vervoerder Breng haalt in Gelderland bussen die buiten waren naar binnen, Arriva houdt op zaterdagochtend bussen binnen in Brabant.

Het binnenhalen van bussen door vervoerder Breng betekent dat er in Arnhem, Bemmel, Nijmegen, Apeldoorn, Ede en Wageningen geen bussen rijden. Arriva laat op de eigen website weten tot zeker 12.00 uur geen bussen te laten rijden in de provincie Brabant. Of de bussen zaterdag nog de wegen op gaan is nog niet bekend.