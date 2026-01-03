Rusland "zeer bezorgd" over militaire actie VS tegen Venezuela

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland is "zeer bezorgd" over de militaire actie van de Verenigde Staten tegen Venezuela. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de actie te veroordelen. Moskou is een nauwe bondgenoot van Venezuela.

"We herbevestigen onze solidariteit met het Venezolaanse volk en onze steun voor het beleid van haar leiderschap bij het verdedigen van de nationale belangen en soevereiniteit van het land", aldus het ministerie. "Venezuela moet het gegarandeerde recht hebben om zijn eigen toekomst te bepalen zonder verwoestende militaire interventie van buitenaf."

Moskou stelt verder dat Latijns-Amerika een "zone van vrede" moet blijven. "In de huidige situatie is het belangrijk dat verdere escalatie wordt voorkomen en dat wordt gefocust op een oplossing voor de situatie door dialoog."