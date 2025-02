Buurtbijeenkomst na steekpartij Schiedam waar jongen (13) omkwam

SCHIEDAM (ANP) - Bewoners van de wijk Sveaparken in Schiedam kunnen woensdagavond bij elkaar komen om te praten over het dodelijke steekincident van afgelopen zondag. Daarbij kwam een 13-jarige jongen om het leven. Een 13-jarige verdachte is aangehouden.

Het incident heeft "een grote weerslag op de wijk", meldt de gemeente. "Het overlijden van een jonge Schiedammer zo dicht in uw omgeving maakt veel, vooral jonge mensen verdrietig."

Mensen kunnen woensdagavond terecht in de Krona Lounge om in gesprek te gaan met elkaar en hulpverleners. De gemeente Schiedam meldt dat zowel haar medewerkers als mensen van Slachtofferhulp, jongerenwerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de politie en de GGD vragen kunnen beantwoorden. De bijeenkomst is van 19.00 uur tot 21.00 uur.

RTL meldt op basis van betrokkenen rond het incident dat de jongen mogelijk is vermoord omdat hij spijt had gekregen van een eerdere poging tot straatroof waarbij een 65-jarige vrouw werd neergestoken. Ook zou de jongen niet langer deel hebben willen uitmaken van de groep jongens van wie hij criminele activiteiten moest uitvoeren. De verdachte zou het hier niet mee eens zijn geweest en hem daarom naar het bos hebben gelokt om hem neer te steken. Eerder meldde De Telegraaf ook al dat het slachtoffer en de mogelijke dader eerder dit jaar samen verdachten waren van een roofoverval.