Cabaretier Harrie Jekkers stopt in 2026 met optreden

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 9:45
anp240925071 1
DEN HAAG (ANP) - Harrie Jekkers stopt in juli 2026 met optreden als cabaretier. Dat heeft zijn management woensdag gemeld. De Haagse komiek is dan 75 jaar en "wil op zijn hoogtepunt stoppen", aldus zijn agentschap. Jekker speelt op 12 juli in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voor de laatste keer zijn huidige programma In mijn liedjes kan ik wonen.
Jekkers debuteerde in 1988 als cabaretier en maakte in totaal negen theaterprogramma's, waarvan vijf solo. Voordat hij als cabaretier begon, was Jekkers zanger van 't Klein Orkest.
